حملة جنة بالأزهر: الأطفال أمانة.. وعلى الآباء تشكيل وجدانهم بشكل سليم.. فيديو وصور

قال الشيخ محمود الهواري، عضو حملة "جنة" الأزهر، إن النبي الكريم كان يلاعب الحسن والحسين ويجعلهما على ظهره ويقول "نعم الجمل جملكما" ضاربا أروع الأمثلة في تربية الأطفال حتى مع شدة الانشغال بهموم الأمة.



وأضاف الهواري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الآباء والأمهات عليهم ألا يهملوا وقت اللعب وتربية الأطفال لأنه ضرورة لا تقل أهمية عن كل ضروريات الحياة، منوها بأن ديننا الحنيف وتاريخنا الكبير عنوانه الرحمة بالأدلة والنصوص والواقع.



وأشار إلى أن حادثة قتل الطفلة "جنة" كان سببا في إطلاق الأزهر حملته الحالية لمواجهة العنف ضد الأطفال، لأن هذه الواقعة ليست هينة فمقتل الطفلة لم يكن متعمدا وإنما كان بدافع التربية والتأديب كما ظن من فعل هذا وارتكب هذه الجريمة، لافتا الى أنه لايوجد تربية تكون نتيجتها القتل وإنما هدف التربية هو التنشئة السليمة.



وأكد أن الأطفال أمانة في عنق الآباء والأمهات فكل لفظ ينطق به الطفل يُسأل عنه والداه، وجاءت حملة"جنة" الأزهر لنشر الأفكار السليمة للتربية الصحيحة من المنظور الشرعي والإسلامي والمنظور النفسي والعلمي.



وأضاف أن معظم الآباء والأمهات يلبون حاجات الأطفال من المأكل والمشرب والملبس ولا يتطرقون إلى تشكيل الفكر والوجدان، منوها بأن المشاكل العقدية تعود في جذورها إلى التربية.