Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حملة جنة بالأزهر: الأطفال أمانة.. وعلى الآباء تشكيل وجدانهم بشكل سليم.. فيديو وصور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة عدسة: إيهاب أشرف
قال الشيخ محمود الهواري، عضو حملة "جنة" الأزهر، إن النبي الكريم كان يلاعب الحسن والحسين ويجعلهما على ظهره ويقول "نعم الجمل جملكما" ضاربا أروع الأمثلة في تربية الأطفال حتى مع شدة الانشغال بهموم الأمة.

وأضاف الهواري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الآباء والأمهات عليهم ألا يهملوا وقت اللعب وتربية الأطفال لأنه ضرورة لا تقل أهمية عن كل ضروريات الحياة، منوها بأن ديننا الحنيف وتاريخنا الكبير عنوانه الرحمة بالأدلة والنصوص والواقع.

وأشار إلى أن حادثة قتل الطفلة "جنة" كان سببا في إطلاق الأزهر حملته الحالية لمواجهة العنف ضد الأطفال، لأن هذه الواقعة ليست هينة فمقتل الطفلة لم يكن متعمدا وإنما كان بدافع التربية والتأديب كما ظن من فعل هذا وارتكب هذه الجريمة، لافتا الى أنه لايوجد تربية تكون نتيجتها القتل وإنما هدف التربية هو التنشئة السليمة.

وأكد أن الأطفال أمانة في عنق الآباء والأمهات فكل لفظ ينطق به الطفل يُسأل عنه والداه، وجاءت حملة"جنة" الأزهر لنشر الأفكار السليمة للتربية الصحيحة من المنظور الشرعي والإسلامي والمنظور النفسي والعلمي.

وأضاف أن معظم الآباء والأمهات يلبون حاجات الأطفال من المأكل والمشرب والملبس ولا يتطرقون إلى تشكيل الفكر والوجدان، منوها بأن المشاكل العقدية تعود في جذورها إلى التربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف إنساني .. الأزهر يطلق حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال

أستاذ علم نفس: حملة جنة للأزهر عن مواجهة العنف ضد الأطفال فعالة ومؤثرة

أستاذ طب نفسي: حملة الأزهر "جنة" هدفها منع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال

باحث: حملة جنة تسعى لتقويم السلوكيات الخاطئة في تربية الأطفال

حملة جنة بالأزهر: حضارة الشعوب تقاس بمدى رعايتها للضعفاء

حملة جنة.. الأزهر يخص صدى البلد بإطلاق الرسالة الثالثة عن توفير الأمان للطفل

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين يحرج زوجته على الهواء

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

توفيق عكاشة: مصر ستشهد أحداثا جساما بعد مظاهرات لبنان

ريهام سعيد تحن لـ ابن حلال من جديد .. شاهد

دعاء يوم الجمعة.. ووقت ساعة الإجابة فيه

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع