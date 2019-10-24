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أخبار العالم

مصرع شخصين إثر اقتحام سيارة مسرعة لمظاهرة بوسط تشيلي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:44 م
مظاهرة بوسط تشيلي
مظاهرة بوسط تشيلي - أرشيفية
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أ ش أ
لقى شخصان مصرعهما إثر اقتحام سيارة مسرعة لإحدى المظاهرات بوسط تشيلي.

وذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن السيارة اخترقت تجمع المتظاهرين فى مدينة سان بيدرو دى لاباز بوسط تشيلى ، مما أسفر عن مصرع أحد المتظاهرين وطفل فى الرابعة من العمر.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن عدد القتلى خلال المظاهرات المستمرة فى مختلف أنحاء تشيلى منذ رفع أسعار تذاكر المترو مؤخرا ارتفع الى 20 شخصا.

يشار الى أن المتظاهرين يطالبون باجراء اصلاحات فى مجال التعليم والرعاية والصحية ورفع المرتبات وزيادة المعاشات.
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