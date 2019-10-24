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رياضة

الظهور الأول.. محمد صبحي بديلا لـ عواد بسبب الإصابة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:43 م
محمد عواد
محمد عواد
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محمد رشاد
خرج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليحل الحارس الشاب محمد صبحي بديلا له، خلال مباراة الفارس الأبيض مع جيراسيون السنغالي فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد عواد للإصابة فى الرأس بعد تدخل عنيف مع محمود علاء فى كرة مشتركة مع مهاجم الفريق السنغالي فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

وتشير نتيجة المباراة إلى تقدم الزمالك بهدف مصطفى محمد فى الدقيقة 14 من أحداث اللقاء.
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