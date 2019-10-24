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مرأة

تهدد قدراتهم الجنسية.. عادات تدمر الخصوبة عند الرجال

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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نهى هجرس
يعانى كثير من الرجال من قلة الخصوبة أو نقص الحيوانات المنوية لديهم، والكثير منهم لا يعلم السبب، ولكن توجد عادات خاطئة يفعلونها دون أن يدركوا أنها تؤثر عليهم بشكل سلبى، قدم موقع doctor البعض منها وهى:

1-المشروبات الغازية
إذا كنت من الرجال الذين لا يستغنون عن المشروبات الغازية، فاعلم أن هذا قد يقتل الحيوانات المنوية لأن المشروبات الغازية مليئة بالسكر مما يؤدى إلى مقاومة الأنسولين ويعطل حركة الحيوانات المنوية

2-وضع الهاتف طوال الوقت فى جيب البنطلون
وجود الهاتف فى جيب البنطلون يجعلة قريبًا من الأعضاء التناسلية مما يقتل الحيوانات المنوية ويقلل عددها بنسبة 9%.

3-الحمامات الساخنة
بعد يوم مجهد وطويل يكون الحمام الساخن أفضل شيء ولكن هذه العادة يوميًا تؤثر بشكل سلبى كبير على الحيوانات المنوية لأنها لا تفضل التغيرات فى درجة الحرارة.

4- قلة النوم
يحتاج جسمك إلى الراحة، وأيضًا الحيوانات المنوية لذلك لابد من النوم لا يقل عن 8 ساعات لتعزيز حالتها وتنشيطها.

5- ارتداء الجينز الضيق
عند ارتداء الجينز الضيق تتأثر الحيوانات المنوية بشكل كبير وتقل كثيرًا .

وليست هذه فقط الأسباب المضرة ولكن أيضاَ التدخين والإجهاد يؤثران كثيرًا على الحيوانات المنوية.
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