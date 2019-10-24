محامي ضحية الشهامة بالمنوفية: السبت لـ بيان محمد راجح المتهم الرئيسي حدث ام لا

قال نضال مندور محامي ضحية الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، إنه تم تقديم الطلبات الي الجهات الحكومية لاستخراج شهادات ميلاد للمتهم الرئيسي بقتل الضحية، محمد راجح للتأكد من تاريخ الميلاد وأنه " حدث".



واضاف، أنه سيتم استلام نتائج الطلبات السبت المقبل قبل يوم واحد من ثاني جلسات المحاكمة.



وتابع مندور، ان من بين الاوراق المطلوب استخراجها اذا كان المتهم يملك رخصة قيادة ام لا وطلب استخراج صورة منها من المرور في حالة وجودها لإثبات السن الفعلية للمتهم الرئيسي.



واشار، الي أن كافة النتائج سيتم إعلانها في جلسة المحاكمة الاحد المقبل بمحكمة شبين الكوم الجزئية.



وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا علي يد ٤ من الشباب وبينهم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح حيث تم تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل ٢٧ أكتوبر.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.