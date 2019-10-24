تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

في واقعة مؤسفة، تسبب أب بلا رحمة في مصرع طفله حديث الولادة، البالغ من العمر 6 أسابيع، وجاء ذلك بعد أن تعامل معه بقسوة بالغة متسببًا في إصابته بكسور متعددة في العظام ونزيف في المخ.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، بأنه ثبتت إدانة الأب بجريمة قتل طفله "ماكنزي"، الذي كان قد نُقل إلى إحدى المستشفيات بعد انهياره في منزل عائلته بمقاطعة "كنت" في إنجلترا؛ ونُقل في أعقاب ذلك إلى مستشفى بالعاصمة البريطانية "لندن"، لكنه توفي بعد ثلاثة أيام؛ واكتشف الأطباء أنه يعاني من كسور متعددة في الضلوع ونزيف في المخ.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأب "لي فيرنون"، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، كان قد اعترف في السابق بأنه مذنب بجريمة القتل الخطأ، وزعم أنه تسبب في إصابة طفله "عن طريق الخطأ"، وأن الأمر كان "حادثًا"؛ لكن هيئة المحلفين خلصت إلى أنه قتل الطفل عمدًا.



وأوضح ممثلو الادعاء خلال المحاكمة أن "فيرنون" تسبب عمدًا في إصابات متعددة لطفله حديث الولادة، لدرجة أنه تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إلى جانب كسور العظام.



وقال المدعي العام إن بعض الإصابات التي تعرض لها الطفل حدثت خلال الفترة ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع قبل وفاته.



وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه عندما تبين أن الطفل في حاجة إلى الذهاب إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية اللازمة بسبب تدهور حالته، لم يذهب "فيرنون" برفقة شريكة حياته وطفله إلى هناك؛ واعترف في وقت لاحق بأنه أقدم على ذلك التصرف لتجنب الرد على الأسئلة المتعلقة بالإصابات التي يعاني منها الطفل.



ومن المقرر أن يصدر الحكم على "فيرنون" الشهر المقبل.