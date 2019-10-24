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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يطلب إجراء انتخابات عامة في ديسمبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:57 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم /الخميس/ اعتزامه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يدعو لإجراء انتخابات عامة في بريطانيا في الثانى عشر من ديسمبر المقبل.

وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جونسون أكد -فى تصريحات صحفية ان اجراء انتخابات عامة يمثل السبيل الوحيد لكسر حالة الجمود الراهنة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويرى المراقبون ان هذا الاعلان يمثل تراجعا من جانب جونسون عن وعده السابق بخروج بريطانيا فى الحادى والثلاثين من اكتوبر الجارى، غير ان جونسون يواجه - مع ذلك - صعوبات فى امكانية تمرير مشروع هذا القانون الذى يستلزم موافقة ثلثى اعضاء البرلمان على اجراء الانتخابات العامة فى الموعد المقترح.
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