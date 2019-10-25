Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جمارك الإسكندرية تفرج عن 9372 سيارة ركوب ملاكي خلال سبتمبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
Advertisements
محمد يحيى
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2019 عن 9372 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و 824 مليونا و 169 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و 575 ألف جنيه. كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و 739 ألف جنيه. وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و 534 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليونا و 849 ألف جنيه .

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليارا و 372 مليونا و 22 ألف جنيه .

وخلال شهر سبتمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 579 مليونا و 555 ألف جنيه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1.3 مليار جنيه إجمالي حصيلة جمارك السيارات بالإسكندرية خلال سبتمبر

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة.. ووقت ساعة الإجابة فيه

مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الزمالك.. تفاصيل

لم يكن في كامل وعيه.. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عواد خلال مواجهة جينيراسيون

لن تستغني عنها بعد اليوم.. ما لا تعرفه عن الكنوز في أرجل الدجاج

أحاديث جانبية .. مرتضى منصور يكشف سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة بصحبة الوزير والجنايني

بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!