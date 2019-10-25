جمارك الإسكندرية تفرج عن 9372 سيارة ركوب ملاكي خلال سبتمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2019 عن 9372 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و 824 مليونا و 169 ألف جنيه .



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و 575 ألف جنيه. كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و 739 ألف جنيه. وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و 534 ألف جنيه.



وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليونا و 849 ألف جنيه .



كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليارا و 372 مليونا و 22 ألف جنيه .



وخلال شهر سبتمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 579 مليونا و 555 ألف جنيه .