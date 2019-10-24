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أخبار العالم

مسئول روسي: استئناف رحلات الطيران التشارتر إلى المنتجعات المصرية قريبا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:23 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، عن ثقته التوصل قريبا إلى حل لمسألة استئناف رحلات التشارتر الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بوجدانوف، قوله للصحفيين عقب المنتدى الروسي الإفريقي في سوتشي: "كل شيء يسير على ما يرام. في المستقبل القريب ستحل كافة الأمور".

يذكر أن الرحلات الجوية، بين روسيا ومصر تم ايقافها، في نوفمبر عام 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.

وفي أبريل عام 2018، تم استئناف الرحلات الجوية النظامية بين الدولتين، ولم يشمل ذلك رحلات التشارتر، إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية.
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