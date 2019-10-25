غدا تقديم الوجبات المطهية بمدن الأزهر الجامعية بأسيوط

أعلن حسام مهران، مدير عام المدن الجامعية لطلاب الأزهر بأسيوط، أنه بداية من غدا السبت سوف يتم تقديم الوجبات المطهية للطلاب والطالبات بالمدن الجامعية.



ووعد مهران في تصريح له، بإيجاد حلول من أجل تسكين طلاب الفرقة الثانية جيد جدا طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة خلال زيارته المفاجئة للمدينة الجامعية.



من جانبه، تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سير العمل خلال تسلم الطلاب لوجبة العشاء، وتجول داخل مخازن المدينة الجامعية للاطمئنان على صلاحية التغذية الجافة الموجودة في المخازن.



وفتح رئيس الجامعة حوارا مباشرا مع بعض الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات.



وأوصى أبنائه وبناته بالانتباه والاهتمام بدراستهم، وعدم الالتفات للشائعات، والتركيز على تحصيل العلوم النافعة، وتقديم نماذج أزهرية صالحة للمجتمع تكون نافعة لوطنها ودينها.