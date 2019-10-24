أسباب ارتفاع السكر فى الدم.. أعراض توضح حقيقة المرض ورقم 10 الأخطر

أسباب ارتفاع السكر فى الدم، كثيرة ومتنوعة إلا أن المتعارف عليه إنه عندما يرتفع مستوى السكر في دم الشخص مؤقتًا، تُعرف هذه الحالة باسم ارتفاع السكر في الدم، حيث يأتى الجلوكوز من معظم الأطعمة كما يستخدم الجسم أيضا مواد كيميائية أخرى لصنع الجلوكوز في الكبد والعضلات.



تختلف مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير على مدار اليوم والليلة في مرضى السكري حيث تتراوح مستويات الجلوكوز المثالية في الدم بين 90 و 130 قبل الوجبات، وتقل عن 180 في غضون 1-2 ساعات بعد الوجبة الغذائية، فعندما تظل مستويات السكر في الدم مرتفعة لعدة ساعات، يمكن أن يحدث الجفاف والمضاعفات الأكثر خطورة، لذلك سوف نتعرف على أسباب ارتفاع السكر فى الدم بالتفصيل.



اسباب ارتفاع السكر فى الدم



1- الكربوهيدرات: تناول الطعام الذي يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات، يساهم فى رفع السكر فى الدم، فالشخص المصاب بداء السكري يصعب عليه معالجة مستويات عالية من الكربوهيدرات بسرعة كافية لتحويله إلى طاقة.



2- التحكم في الأنسولين: عدم إنتاج كمية كافية من الأنسولين (إما عن طريق حقن الأنسولين أو تناول الأدوية التي تحفز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين)، لذلك يجب على مرضى السكري التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق الجمع بين السلطة التقديرية والأدوية والنشاط البدني، فعندما لا يكون الغذاء والتمرين والأنسولين متوازنين ، ترتفع مستويات السكر في الدم.



3- الإجهاد: يمكن أن تلعب العواطف دورًا في التسبب في ارتفاع السكر في الدم.



4- وجود أمراض مزمنة حيث أنه مع الأمراض تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بسرعة على مدار عدة ساعات، كما أن هناك أدوية تؤثر على مستويات السكر في الدم.



أعراض ارتفاع السكر في الدم

1- جفاف الفم

2- العطش

3- كثرة التبول

4- عدم وضوح الرؤية

5-جفاف الجلد

6-التعب وفقدان الوزن

7-صعوبة في التنفس

8-الشعور بدوخة

9- زيادة النعاس والارتباك

10-الغيبوبة



إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى حالة تسمى الحماض الكيتوني أو غيبوبة السكري. يحدث هذا لأن الجسم لا يحتوي على الأنسولين الكافي لمعالجة الجلوكوز كوقود، وبالتالى يهدد الحياة ويتطلب العلاج الفورى وتتمثل أعراضه فى:-



1- ضيق في التنفس

2-استفراغ و غثيان

3- جفاف الفم

4- التنفس الذي تفوح منه رائحة الفواكه

5-آلام في المعدة



مضاعفات استمرار ارتفاع السكر في الدم:-

1-الالتهابات المهبلية والجلدية

2-بطء الشفاء الجروح والقروح

3- تلف الأعصاب الذي يسبب أقدام باردة

4-مشاكل في المعدة والأمعاء مثل الإمساك المزمن أو الإسهال

5-الإضرار بالأوعية الدموية و الكلى



مصدر المعلومات مواقع emedicinehealth وwebmd.