الجنيه يرتفع مقابل الدولار.. العملة الخضراء تتراجع بختام تعاملات الأسبوع

الجنيه يرتفع مقابل الدولار.. العملة الخضراء تواصل التراجع بختام تعاملات الأسبوع



يواصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات لأسبوع المنقضي ليستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 16.10 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.



بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيها للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيها للبيع.



وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيها للبيع.