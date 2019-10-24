Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:19 م
مشاركة قوية من الأطفال
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
Advertisements
نهلة الشربينى
شهد معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، اليوم، مشاركة كبيرة من قبل الاطفال الذين قدموا اختراعات هامة بشكل غير متوقع، حيث تمكنوا الفوز بالمشاركة في المعرض من خلال عمل فيديوهات توجد بها شرح وافي لابتكاراتهم.

واستقبل المعرض مايقرب من 150 طفلا مبتكرا والذين سيشاركون بالمعرض كممثلين عن جامعة الطفل، والمراكز الاستكشافية، وإدارة الموهوبين، ووحدة البحث العلمي، بالإضافة إلى أكثر من 2000 طفل بالمعرض ممن قاموا بالتسجيل على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة ، بمعدل 1000 طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد،الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.

وتقيم وزارة التعليم العالي اليوم الخميس أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.

يعد المؤتمر أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.

ويقام المعرض بدعم ورعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بنك المعرفة المصرى)، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (رواد 2030)، ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، البنك المركزي المصري (رواد النيل )، معهد بحوث البترول (تحالف البتروكيماويات)، المركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، شركة سايوير (Si Ware)، مكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك.

ونعرض لكم خلال هذه الصور عدد من الابتكارات التي قدمها الاطفال خلال المعرض:
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الدول والجهات العلمية المشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

تعرف على الدول المشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

تعرف على المؤسسات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للابتكار

التعليم العالي تطلق معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. غداً

وزير التعليم العالي يفتتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اليوم

وزير التعليم العالي يفتتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

ترشيحاتنا

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

منى الشاذلى تستقبل أسرة عمرو محمود ياسين بالأحضان.. فيديو

ريهام سعيد تحن لـ ابن حلال من جديد .. شاهد

ماكرون يثير الجدل بسبب الحجاب

انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020

الظهور الأول.. محمد صبحي بديلا لـ عواد بسبب الإصابة

Advertisements

غدا أمطار كثيفة في 5 مناطق .. الحكومة تصدر 6 توجيهات للمواطنين

لن تستغني عنها بعد اليوم.. ما لا تعرفه عن الكنوز في أرجل الدجاج

يغتصب زوجة ابنه بعد وضع حبوب منومة لها بالشاي.. المجني عليها: هددت "حماي" بفضحه أمام زوجي فقال لي: مش هيزعل أنا وهو واحد

توفيق عكاشة: مصر ستشهد أحداثا جساما بعد مظاهرات لبنان

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

الأرصاد لـ المواطنين: الخروج للضرورة القصوى وتوخي الحذر من طقس الغد

قرار مفاجئ من جينيراسيون قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

في اللحظات الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ فلاحا من الموت بسبب الأمطار في الدقهلية

تصرف مفاجئ من لاعبي جينيراسيون عقب انتهاء لقاء الزمالك

أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل

شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019