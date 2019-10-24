مشاركة قوية من الأطفال بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار .. تعرض للمرة الأولى

شهد معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، اليوم، مشاركة كبيرة من قبل الاطفال الذين قدموا اختراعات هامة بشكل غير متوقع، حيث تمكنوا الفوز بالمشاركة في المعرض من خلال عمل فيديوهات توجد بها شرح وافي لابتكاراتهم.



واستقبل المعرض مايقرب من 150 طفلا مبتكرا والذين سيشاركون بالمعرض كممثلين عن جامعة الطفل، والمراكز الاستكشافية، وإدارة الموهوبين، ووحدة البحث العلمي، بالإضافة إلى أكثر من 2000 طفل بالمعرض ممن قاموا بالتسجيل على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة ، بمعدل 1000 طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد،الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.



وتقيم وزارة التعليم العالي اليوم الخميس أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.



يعد المؤتمر أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.



ويقام المعرض بدعم ورعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بنك المعرفة المصرى)، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (رواد 2030)، ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، البنك المركزي المصري (رواد النيل )، معهد بحوث البترول (تحالف البتروكيماويات)، المركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، شركة سايوير (Si Ware)، مكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك.



ونعرض لكم خلال هذه الصور عدد من الابتكارات التي قدمها الاطفال خلال المعرض: