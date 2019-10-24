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رياضة

اخبار الزمالك اليوم الخميس 24 -10-2019.. تأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:30 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

الزمالك إلى دور المجموعات بفوز صعب على جينيراسيون فوت 1-0 .. فيديو

تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات.

مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الزمالك.. تفاصيل

سجل مصطفى محمد لاعب الزمالك هدف فريقه الأول في شباك منافسه جينيراسيون السنغالي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

أهدر محمود علاء ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك امام جينيراسيون فوت السنغالي فى الدقيقة 65 من المباراة المقامة حاليا على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة أمام منافسه جينيراسيون السنغالي، على ملعب استاد السلام الدولي ضمن اياب منافسات الدور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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