التعليم تخاطب المدارس لحصر أعداد فصول وتلاميذ و معلمي العام الدراسي 2019/2020

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، بخصوص بدء إجراءات الإحصاء الاستقراري للفصول والتلاميذ وأعضاء التدريس بالمدارس خلال العام الدراسي 2019/2020.



وشددت خلالها على ضرورة قيام المدارس بمراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بالمدرسة وخاصة البيانات الخاصة بكل من اللغة الأولى واللغة الثانية والتخصصات، والتأكد من أعداد الطلاب على كافة المستويات وأعداد الفصول المسجلة بميزانية المدرسة على مستوى كل صف دراسي، قبل طباعة الإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ، وكذلك بيانات المعلمين المقيدين بالمدرسة.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه وفقا لما هو متبع خلال الأعوام السابقة، يحظر على مسئولي أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية اعتماد الإحصاء الاستقراري لأي مدرسة دون استلام استمارات الإحصاء الاستقراري الورقية من المدارس مستوفاة كافة التوقيعات مع التأكيد على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة قيام قسم الإحصاء بكل إدارة تعليمية بتجميع الاستمارة الورقية للإحصاء الاستقراري الخاصة بمدارسها وتسليمها لإدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية، على أن تقوم المديريات التعليمية بتسليم هذه الاستمارات في الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وفقا للجدول الزمني الخاص بتسليم الاستمارات والذي سوف يتم إعلانه على بوابة مركز معلومات الوزارة وإرساله على البريد الالكتروني لمديري إدارات الإحصاء بالمديريات.



وشددت على أن يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد الإحصاء الاستقراري بكافة المدارس على مستوى الجمهورية في موعد غايته 30 أكتوبر 2019 على أن يتم تنفيذ ما سبق من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة تسجيل وتدقيق كافة البيانات عن طريق المدارس قبل قيام الإدارة التعليمية باعتماد الإحصاء الاستقراري بالمدارس.



وأعلنت الوزارة أنه سوف يتم غلق الاستمارة الإلكترونية للتلاميذ على قاعدة البيانات المركزية بمجرد اعتماد الإدارات التعليمية للإحصاء الاستقراري لكل مدرسة.