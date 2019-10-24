فى فصل الخريف.. حولى منزلك من الصيفى إلى الشتوى بـ لمسات بسيطة

كثير من النساء تفضل التغير فى المنزل بأضافة بعض اللمسات البسيطة مع تغير فصول السنة لتعطى البيت شكل وروح جديدة وتضيف طاقة إيجابية له وقام موقع better homes and gardens بتقديم نصائح بسيطة لتغير منزلك أستعدادًا لفصل الشتاء وهى:



1- اللون الأبيض

إذا كانت الغرفة أو النزل باللون الأبيض أو الكريمى فذلك سوف يساعدك كثيرًا فعند أضافة بعض اللوحات بألوان غامقة تناسب جو الشتاء سوف يتغير شكل الغرفة تمامًا



2- لمسات خفيفة من الديكور

فعند أضافة الكراسى الخشبية الصغيرة، أو وضع بطانية ملونة على طرف السرير، أو أضافة أريكة من الجلد سوف يضيف الشعور بالدفئ



3- الديكور الطبيعى

عند وضع الزهور الملونة أو البيضاء، أو أضافة صحن خشبى وبداخلة مجموعة من الفواكه الطيبة التى تعطى مظهر جميل ورائحة طيبة



4- تبديل الأقمشة

فيمكننا تغير الستائر من الشيفون الخفيف إلى القطيفة، أو غطاء السرير فيمكننا وضع شئ من الفرو الذى يعطى مظهر رائع ودفئ، أو تغيير أقمشة الوسادات بألوان مختلفة وجذابة



5- دمج الزهور

ففى أول الشتاء تتساقط العديد من أوراق الأشجار التى يمكن تجميعها وتجفيفها على هيئة إطار أو أى شكل تفضلية ويعلق ف الصالون بشكل جديد



6- الشموع

أضافة مجموعة من الشموع التى تطلق رائحة جميلة ونضعها داخل زجاجات ملونة لتغير لون أضائتها فهذه الطرق تعطى مظهر رائع وجذاب للمنزل وتغير من شكلة تمامًا

