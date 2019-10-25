Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الأخضر يواصل ترنحه أمام الجنيه..انخفاض سعر الدولار 5 قروش..نواب:زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وتعافي السياحة وراء التراجع..وبرلمانى:زيادة الاستثمارات الأجنبية ستكون كلمة السر فى استمرار الهبوط

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
معتز الخصوصى
انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020
بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. تراجع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية والسيارات
بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن


واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات أمس الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - ليستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 16.10 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

فى البداية قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري 5 قروش جاء نتيجة لعدد من الأسباب.

وأشار النائب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض الدولار جاء بسبب زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وعودة السياحة البريطانية ، ونتمنى عودة السياحة الروسية قريبا ، الأمر الذى أدى تعافى السياحة وزيادة الدخل القومى والإستثمارات الأجنبية ، مؤكدا أن كل هذه العوامل تؤدى لتراجع عملة الدولار أمام الجنيه.

وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إنخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها خلال شهر يناير المقبل ، الأمر الذى سيكون له تأثير على السلع المستوردة التى نستوردها من الخارج مثل السلع التموينية والمنتجات المحلية.

وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها خفض أسعار الدولار بعد إنخفاض سعر الدولار، حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الإقتصادى.

وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك 3 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري 5 قروش.

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الأسباب تتمثل فى تجديد الوديعة المصرية السعودية والتى تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه ، والتى أدت إلى وجود استقرارا فى تعاملات البنك المركزى ، مما يدعم الاحتياطى النقدى ، والسبب الثانى يتمثل فى استقرار السياحة وزيادة حصيلة العملة الصعبة ، والسبب الثالث يتمثل فى حالة الركود التى عليها الأسواق ، مما قلل نسبة الواردات وخفض الطلب على الدولار.

وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن يصل سعر الدولار فى البنك المركزى إلى 16 جنيها اخر العام ، لو استمرار انخفاض الدولار بهذا الشكل التدريجى.

وأكد أن انخفاض سعر الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة وغيرها من الزيت والسكر والأرز والدقيق وانخفاض أسعار السيارات التى تأتى من أمريكا وشرق اسيا وانخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة والمنتجات التركية المستورة من الخارج مثل الألومنيوم ، بالإضافة إلى انخفاض سعر الحديد المستورد.

وقال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن سعر الدولار إنخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الإحتياطى النقدى كافى لأكثر من 7 أشهر ، هذا بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.

وتوقع بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يواصل الدولار الإنخفاض خلال الفترة المقبلة فى ظل الأسباب السابقة ، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر ، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار جاء نتيجة للعرض والطلب ، خاصة فى ظل عدم وجود إقبال على شراء الدولار.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الدولار انخفض منذ بداية العام وحتى الان إلى 10 % ، حيث تراجع سعر الدولار من 17.90 جنيه حتى 16.10 جنيه.

وأوضح أن انخفاض سعر الدولار سيؤدي لتراجع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ، إذا استمر الدولار فى الهبوط ، مؤكدا أن إنخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وإنخفاض أسعار السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الأعلاف التي ستؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار السيارات قريبا بعد تراجع سعر الدولار

في أسوأ أداء أسبوعي للدولار.. البرلمان: انخفاض أسعار هذه السلع قريبا

بعد تراجع الدولار.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن تصنيع السيارات في مصر وانخفاض اسعارها

انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. تراجع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية والسيارات

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019..فيديو

بسبب حصار منزل جوهر محمد.. مقتل 16 شخصا في احتجاجات إثيوبيا

جني أموال وتجسس.. تطبيقات جوجل بلاي تحتوي على برامج خبيثة

هكذا سينتهي عهد نتنياهو.. رئيس القائمة العربية المشتركة يكشف التفاصيل

فى ذكرى رحيل شرفنطح.. نهاية مأساوية فى حياة محمد كمال المصرى

تصرف ذكي من شباب مصري لحماية المواطنين من الصعق خلال الأمطار.. شاهد ماذا فعلوا

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

دعاء للميت بالرحمة يجعل قبره خير مسكن تغفو به عيناه حتى تقوم الساعة

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار