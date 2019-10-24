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محافظات

الثغرة والمقاومة على مسرح السويس في العيد القومي الـ47

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:46 م
الثغرة والمقاومة
الثغرة والمقاومة على مسرح السويس في العيد القومي الـ47
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حسن غنيمة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضا مسرحيا بعنوان " أبطال الحصار" على مسرح قصر ثقافة السويس، وذلك ضمن فعاليات الهيئة للاحتفال بالعيد القومي للسويس الـ 47.

وشارك في العرض عدد من فناني السويس ومطربي فرقتي السويس للسمسمية والفنون الشعبية، وقدموا عرضا استعراضيا غنائيا يحكي مشاهد من حصار السويس، ومشكلة "الثغرة"، وما أعقبها من دخول قوات العدو الى السويس، ودور رجال المقاومة في التصدي لهم، واستشهاد عدد منهم خلال محاصرة جنود العدو بقسم الأربعين.

كما جسد العرض كيفية ادارة اللواء بدوي الخولي محافظ السويس، للوضع داخل المدينة ومواجهة الحصار رغم قلة التموين الغذائي ونفاد الوقود من المدينة، للرد على الأخطاء التاريخية واتهم المحافظ انه كان ينوي تسليم السويس للعدو، كما تطرق العرض لدور الشيخ حافظ سلامة شيخ المقاومة والذي حث الفدائيين على استمرار القتال.

وشهد العرض مئات الأسر بقصر الثقافة، ولاقي استحسانهم، خاصة أنه العرض الأول في قصر ثقافة السويس الذي يجسد مشاهد لدور المحافظ ورجال المقاومة خلال الحصار، العرض من تأليف الباحث السياسي محمد تهامي، وإخراج عادل امين.

وكان محمد تهامي أعلن انه بدأ في كتابة العمل في أغسطس الماضي وتحديد الشخصيات التي ستعرض الأحداث، بعد الاعتماد على وثائق تاريخية وشهادات من عاشوا تلك الفترة، لتوضيح الصورة ودور الذين كانوا متواجدين في السويس، مؤكدا ان كل فرد سواء كان مسؤولا او مواطنا عاديا كان بطلا سواء بقصد أو بغير قصد.

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