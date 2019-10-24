تضرب زملاءها بـ الشلوت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن زوجته.. فيديو

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إن زوجته الإعلامية آيات أباظة قبل المرحلة الثانوية، كانت تقوم بضرب زملائها بالشلوت.



وأضاف عمرو محمود ياسين، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أن زوجته كانت عدوانية.



وأشار عمرو محمود ياسين، إلى أن زوجته بعد ذلك أصبحت هادئة.



وأوضح أنها كانت تضرب الأولاد، وليس البنات، وأسرتها كانت تعلم كل ذلك.

