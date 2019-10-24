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تعليم

غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول بجامعة السويس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:10 م
انطلاق فعاليات المؤتمر
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لهندسة المناجم والب
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حسن غنيمة
تبدأ غدا الجمعة فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لهندسة المناجم والبترول والفلزات بعنوان ''مستقبل الطاقة والتعدين " التحديات والرؤى المستقبلية'' . والذي تنظمه كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2019 بأكاديمية النصر للبترول بالسويس .

قال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة - أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة وتمشيا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة باعتبارها من أولويات الدولة ، حيث يعد هذا الحدث ملتقى للخبراء في مجال البترول والتعدين والطاقة وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الهندسة الجيولوجية والتعدين في مجالات أنتج البترول والغاز الطبيعي ومجالات هندسة وعلوم المواد والفلزات والبيئة والحفاظ على الطاقة .

أشار رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن انعقاد المؤتمر في دورته لهذا العام في محافظة السويس له ميزة إضافية حيث الموقع الاستراتيجي على رأس خليج السويس ومنفذ قناة السويس وميناء السخنة والكثير من الاستثمارات الحيوية في مجال البترول والبتروكيماويات والمشروعات المستقبلية الهامة كمحور قناة السويس .

ويتضمن المؤتمر في دورته لهذا العام العديد من الفعاليات ذات الأهمية في مجال البترول والتعدين والطاقة التي تتنوع ما بين محاضرات عامة وورش عمل بالإضافة إلى جولة معملية للاطلاع على أحدث وسائل البحث العلمي وتسليط الضوء على مستجدات صناعة البترول والتعدين في مصر والعالم على المستويين الاكاديمي والصناعي .
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