اخبار الرياضة.. ضيف جديد في منزل محمد صلاح.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه بسبب الأهلي.. تصرف غريب من مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس ،" 24-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالآتي:
ضيف جديد في منزل محمد صلاح نجم ليفربول .. شاهد
- نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، فيديو على "إنستجرام" علي طريقة "الأستوري"، منذ قليل يظهر فيه قطط .
تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون
- يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة أمام منافسه جينيراسيون السنغالي، على ملعب استاد السلام الدولي ضمن اياب منافسات الدور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل
- أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.
تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات
- تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.
الزمالك إلى دور المجموعات بفوز صعب على جينيراسيون فوت 1-0 .. فيديو
- تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات.
ضيف جديد في منزل محمد صلاح نجم ليفربول .. شاهد
- نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، فيديو على "إنستجرام" علي طريقة "الأستوري"، منذ قليل يظهر فيه قطط .
تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون
- يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة أمام منافسه جينيراسيون السنغالي، على ملعب استاد السلام الدولي ضمن اياب منافسات الدور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل
- أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.
تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات
- تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.
الزمالك إلى دور المجموعات بفوز صعب على جينيراسيون فوت 1-0 .. فيديو
- تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات.