بسبب منشور البحث عن عمل..نشوى مصطفى : نجم كبير قالى ميصحش هيفتكروا إنك محتاجة فلوس

كشفت الفنانة نشوى مصطفى ان هناك نجما كبيرا تحدث معها عقب نشرها منشورها الاخير عبر موقع فيسبوك ، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.



وقالت نشوى مصطفى لـ صدى البلد ، ان نجما كبيرا هاتفها وعاتبها على هذا المنشور ، قائلًا لها " ميصحش الناس ممكن تفتكر انك محتاجة فلوس".



وأضافت قائلة : " انا بفضل الله لا أحتاج الى مال ، فلدى زوج متكفل بكل مصاريفى ، وليس لدى التزامات تجاه أولادى " .