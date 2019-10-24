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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فن

بسبب منشور البحث عن عمل..نشوى مصطفى : نجم كبير قالى ميصحش هيفتكروا إنك محتاجة فلوس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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أحمد البهى
كشفت الفنانة نشوى مصطفى ان هناك نجما كبيرا تحدث معها عقب نشرها منشورها الاخير عبر موقع فيسبوك ، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وانها لا تعمل منذ فترة طويلة.

وقالت نشوى مصطفى لـ صدى البلد ، ان نجما كبيرا هاتفها وعاتبها على هذا المنشور ، قائلًا لها " ميصحش الناس ممكن تفتكر انك محتاجة فلوس".

وأضافت قائلة : " انا بفضل الله لا أحتاج الى مال ، فلدى زوج متكفل بكل مصاريفى ، وليس لدى التزامات تجاه أولادى " .
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