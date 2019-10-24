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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل البيض بالسجق

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر البيض بالسجق من الأطعمة اللذيذة التي لايعرفها الكثير، ونقدم لكي طريقة سهلة

المقادير
4 بيضات


قطع سجق بلدي


بصل مفروم


مفلفل ألوان


طماطم مفرومة


ملح


فلفل


بهارات


زيت


زبدة


طريقة تحضير بيض بالسجق
* في طاسة على النار يوضع زيت مع زبدة

* يضاف البصل المفروم والسجق البلدي ويقلب جيدا

* يضاف الفلفل الألوان وعليها الطماطم ويقلب جيدا

* يخفق البيض مع ملح وفلفل وبهارات

* يصب البيض على الخليط في الطاسة

* يقدم ساخنا مع عيش بلدي
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