سهلة ولذيذة.. طريقة عمل البيض بالسجق

يعتبر البيض بالسجق من الأطعمة اللذيذة التي لايعرفها الكثير، ونقدم لكي طريقة سهلة



المقادير

4 بيضات





قطع سجق بلدي





بصل مفروم





مفلفل ألوان





طماطم مفرومة





ملح





فلفل





بهارات





زيت





زبدة





طريقة تحضير بيض بالسجق

* في طاسة على النار يوضع زيت مع زبدة



* يضاف البصل المفروم والسجق البلدي ويقلب جيدا



* يضاف الفلفل الألوان وعليها الطماطم ويقلب جيدا



* يخفق البيض مع ملح وفلفل وبهارات



* يصب البيض على الخليط في الطاسة



* يقدم ساخنا مع عيش بلدي

