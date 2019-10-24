سهلة ولذيذة.. طريقة عمل البيض بالسجق

يعتبر البيض بالسجق من الأطعمة اللذيذة التي لايعرفها الكثير، ونقدم لكي طريقة سهلة
المقادير
4 بيضات
قطع سجق بلدي
بصل مفروم
مفلفل ألوان
طماطم مفرومة
ملح
فلفل
بهارات
زيت
زبدة
طريقة تحضير بيض بالسجق
* في طاسة على النار يوضع زيت مع زبدة
* يضاف البصل المفروم والسجق البلدي ويقلب جيدا
* يضاف الفلفل الألوان وعليها الطماطم ويقلب جيدا
* يخفق البيض مع ملح وفلفل وبهارات
* يصب البيض على الخليط في الطاسة
* يقدم ساخنا مع عيش بلدي
المقادير
4 بيضات
قطع سجق بلدي
بصل مفروم
مفلفل ألوان
طماطم مفرومة
ملح
فلفل
بهارات
زيت
زبدة
طريقة تحضير بيض بالسجق
* في طاسة على النار يوضع زيت مع زبدة
* يضاف البصل المفروم والسجق البلدي ويقلب جيدا
* يضاف الفلفل الألوان وعليها الطماطم ويقلب جيدا
* يخفق البيض مع ملح وفلفل وبهارات
* يصب البيض على الخليط في الطاسة
* يقدم ساخنا مع عيش بلدي