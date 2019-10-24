كلفته المخابرات بمهمة شبه مستحيلة.. عبد المنعم قناوي بطل أنقذ الجيش الثالث من هجوم إسرائيل



وفي أحد الليالي كان قناوي يرتدي ''أفرول'' إسرائيلي ويرقد على جبل عتاقة يراقب تحركات العدو، وجد نقطة استطلاع للعدو تبعد على مسافة قريبة من مركز قيادة الجيش الثالث أثناء حصاره، بعدها ذهب لقائد الجيش اللواء عبد المنعم واصل وأخبره.



"أخبرت قائد الجيش بوجود قوة إسرائيلية قريبة وكانت على وشك تدمير مركز القيادة، وأعطيت له نظارتي المعظمة، وحينما وجد قوات إسرائيلية اصطحبني لملجأ به قائد استطلاع الجيش الثالث يدعى عقيد عبيد، وسأله ''أيه اخبار العدو؟''، رد عليه قائد الاستطلاع أن العدو بعيد عن مركز القيادة".



واستطرد:" لكني قلت له أن هناك 5 أفراد إسرائيليين وطيارة هليكوبتر طراز بل 205، وتم التعامل من قيادة الجيش الثالث الميدانى مع الأهداف ونقل مركز قيادة العدو قبل استهداف العدو له".



أدار الندوة محمد قاسم رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة السويس وفى وجود لفيف من السادة المسئولين والإعلاميين والصحفيين والكتاب والمؤرخين والمهتمين بتاريخ نضال السويس.



أقامت جمعية الهلال الأحمر المصري ، احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وعيد السويس القومي تحت رعاية الكيميائية فوزية عبد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية.حضر الاحتفال الفدائي البطل عبد المنعم قناوي عضو منظمة سيناء العربية والكاتب والمؤرخ سادات غريب نجل شيخ الفدائين.وقال الفدائي البطل عبد المنعم قناوي عن معركة السويس يوم 24 من أكتوبر، :"تم تكليفي من قبل المخابرات الحربية، بجمع المعلومات عن الجيش الثالث وأهالي السويس، خصوصا أن الاتصال اللاسلكي انقطع في تلك الأثناء بعد محاصرة قوات العدو للسويس".بعدما حاصر العدو الإسرائيلي مدينة السويس، منذ يوم 24 من أكتوبر عام 1973، أصدرت المخابرات الحربية قرارها لقناوي بالتسلل خلف خطوط العدو، لجمع المعلومات عن نوع السلاح والأفراد التي تمتلكها إسرائيل في حصارها للسويس.. ومن هنا بدأت بطولة جديدة من بطولات الشباب السويسي 101 يوم قضاها الفدائي عبد المنعم قناوي على جبل عتاقة.101 يوم في جبل عتاقة"سلكت عدة دروب في سلسلة جبال عتاقة ، استقر بي الحال في حفرة ضيقة تحت صخرة ضخمة، كنت مزود بجهاز اللاسلكي والكاميرا ونظارة معظمة وطعام يكفيني 15 يوم فقط و جركن ماء واحد نفد مني بعد عدة أيام ، وبعدها أصبحت أعتمد على الندى المتساقط عند الفجر أو الماء المتجمع في الحفر الصغيرة نتيجة الأمطار''،كان قناوي يواجه صعوبة شديدة بسبب برودة الجو، حيث كان ينام في حفرة صخرية وجهه في مواجهة النجوم مباشرة، وغطاؤه بطانية خفيفة، وفي أحدى المرات تجمدت أصابعه حتى كسرت مفتاح اللاسلكي لعدم قدرته على السيطرة عليه، ومرة أخرى لم يستطع كتابه الشفرة بالقلم لتجمد أصابعه.لكن أصعب ما واجهه في تلك المنطقة الجبلية غير البرد والعدو كانت الثعابين، أخطرها نوع يسمى ''الطريشة''، كان من المعتاد في الدوريات الجبلية سواء كانت استطلاع أو قتال، أن تصحب معها بعض الأمصال المضادة للعقارب ولدغات الثعابين.لم يكن مع قناوي شيء من هذا ولا قرص اسبرين، لكن إرادة الله أنقذته من تلك الثعابين، أحيانا كان يأكل الحشائش عندما ينفذ منه الطعام، وأحيانا أخرى كان يلتقي برجال الصاعقة أثناء قيامهم ببعض دوريات قتالية في جبل عتاقة، وكانوا يقدمون له الطعام والشراب.''أنقذ الجيش الثالث''