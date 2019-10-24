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توك شو

حب ثانوي.. عمرو محمود ياسين يحكى اعترافه لوالده بحب العمر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:02 م
الفنان عمرو محمود
الفنان عمرو محمود ياسين
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البهى عمرو
قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه تعرف على زوجته الإعلامية آيات أباظة قبل المرحلة الثانوية، وتزوجا فى المرحلة الجامعية، موضحًا أنها لم تعلم فى البداية انه نجل الفنان محمود ياسين.

وأضاف عمرو محمود ياسين، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أنه عندما اعترف لوالده الفنان محمود ياسين استقبل الموضوع بكل ترحاب، ولم يعترض على الزواج رغم صغر سنه.

وأشار عمرو محمود ياسين، إلى أنه تزوج فى ثالثه جامعه، وانجبوا محمود ابنهما الأكبر فى رابعة جامعة.

وفى نفس السياق قالت زوجة عمرو محمود ياسين، إن أسرتها بالكامل تتزوج فى سن الـ 17 عامًا.
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