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توك شو

معهد الأورام: مبني جديد لعلاج 170 مريضا بالكيماوي.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المبني الجنوبي الملحق بالمعهد الذي سيتم تسليمه آخر العام المقبل سيوفر 220 سريرا جديدا.

وتابع أبو القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المبني الجنوبي سيستقبل 170 مريضا جديدا لتلقي العلاج الكيماوي.

وكشف الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، أنه من الممكن أن تصل قوائم الانتظار ما بين أسبوعين إلى شهر ومع دخول المبني الجنوبي للخدمة سيقلل قوائم الانتظار.

ونفي أبو القاسم، تأثر المريض المصاب بالسرطان بتأخر تلقيه العلاج لمدة أسبوعين حتى يحصل على دوره في العلاج داخل المعهد.
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