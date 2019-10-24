اخبار البرلمان.. إلغاء التوريث وزيادة القيمة الايجارية.. مقترح من النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. اعرف قيمة الزيادة السنوية للمعاش وموعد تطبيقها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الخميس ، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.تظل مشكلة الإيجار القديم قائمة ولم يتضح لمستقبل القانون صورة حتى الآن، وما إذا كان البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، سيقوم بتعديله أم لا، وذلك بعد أن تم تأجيله بنهائية دور الانعقاد الرابع، وقيام عبد العال بإحالة مشروع قانون من مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن تنظيم الوحدات السكنية وغير الإدارية بـ قانون الإيجار القديم.أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن المواطنيين سيرون زيادة فى المعاشات بشكل تدريجى وفقا لقانون المعاشات الجديد، مشيرة إلى ان قانون المعاشات الجديد لا يؤمن على الاجر الاساسى، وإنما على الأجر الشامل.تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مصرع الطفل أحمد هيثم البالغ من العمر عامين وشهر بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة قريب لمنزله بقرية سملا التابعة لمركز قطور محافظة الغربية؛ بسبب الأمطار ومصرع الطفلة مروة صادق أيضا بصعق كهربائي في مدينة العاشر من رمضان لنفس السبب.قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في تشكيل لجنة مشتركة لبحث ودراسة مشكلة الكلاب الضالة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نواب البرلمان يقدرون الملاك والمستأجرين للحفاظ على حقوق الجميع حال تعديل قانون الايجار القديم، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعى بشأن قانون الايجار القديم حتى بالمحافظات، وألا يتم التسرع فى اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى.أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارًا بتعيين اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية، مساعدًا لرئيس الحزب.أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية القضايا الاقليمية والافريقية والدولية التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام القمة الافريقية الروسية، مطالبا الزعماء والرؤساء والحكومات بجميع دول القارة السمراء اعطاء اكبر اهتمام لهذه للقضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى.قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 5 قروش جاء نتيجة لعدد من الأسباب.قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك 3 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 5 قروش.