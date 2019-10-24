اخبار البرلمان.. إلغاء التوريث وزيادة القيمة الايجارية.. مقترح من النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. اعرف قيمة الزيادة السنوية للمعاش وموعد تطبيقها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الخميس ، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
تعرف على حالات رد الضريبة بعد سدادها لمصلحة الضرائب
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.
للمالك والمستأجر.. ماذا يعني تحرير عقد الشقة من الإيجار القديم للقانون المدني
تظل مشكلة الإيجار القديم قائمة ولم يتضح لمستقبل القانون صورة حتى الآن، وما إذا كان البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، سيقوم بتعديله أم لا، وذلك بعد أن تم تأجيله بنهائية دور الانعقاد الرابع، وقيام عبد العال بإحالة مشروع قانون من مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن تنظيم الوحدات السكنية وغير الإدارية بـ قانون الإيجار القديم.
لأصحاب المعاشات..اعرف قيمة الزيادة السنوية للمعاش وموعد تطبيقها
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن المواطنيين سيرون زيادة فى المعاشات بشكل تدريجى وفقا لقانون المعاشات الجديد، مشيرة إلى ان قانون المعاشات الجديد لا يؤمن على الاجر الاساسى، وإنما على الأجر الشامل.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن وفاة طفلين صعقًا في مياه الأمطار
تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مصرع الطفل أحمد هيثم البالغ من العمر عامين وشهر بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة قريب لمنزله بقرية سملا التابعة لمركز قطور محافظة الغربية؛ بسبب الأمطار ومصرع الطفلة مروة صادق أيضا بصعق كهربائي في مدينة العاشر من رمضان لنفس السبب.
زراعة البرلمان تبدأ في إجراءات تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشكلة الكلاب الضالة
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في تشكيل لجنة مشتركة لبحث ودراسة مشكلة الكلاب الضالة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
إلغاء التوريث وزيادة القيمة الايجارية.. مقترح من النواب بشأن قانون الإيجار القديم
قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نواب البرلمان يقدرون الملاك والمستأجرين للحفاظ على حقوق الجميع حال تعديل قانون الايجار القديم، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعى بشأن قانون الايجار القديم حتى بالمحافظات، وألا يتم التسرع فى اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
تعيين اللواء سعد الجمال مساعدا لرئيس حزب الوفد
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارًا بتعيين اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية، مساعدًا لرئيس الحزب.
عابد: كلمة السيسي أمام القمة الإفريقية الروسية خارطة طريق لتنمية القارة السمراء
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية القضايا الاقليمية والافريقية والدولية التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام القمة الافريقية الروسية، مطالبا الزعماء والرؤساء والحكومات بجميع دول القارة السمراء اعطاء اكبر اهتمام لهذه للقضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى.
انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 5 قروش جاء نتيجة لعدد من الأسباب.
بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. تراجع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية والسيارات
قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك 3 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 5 قروش.