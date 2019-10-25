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ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا الجزء الأول‎

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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يشتمل الإرهاب على مجموعة من التهديدات المعقدة نذكر منها الجريمة المنظمة في مناطق الصراع حول العالم، فيجذب المقاتلين الإرهابيين الأجانب من كل مكان، تلك الذئاب التي تشرّبت ثقافة الغدر والتطرف، واعتادت على القتل والاعتداءات باستخدام المواد الحارقة والأسلحة والمتفجرات.
وتحرّض تلك الجماعات الإرهابية الأفراد، وأغلبهم من الشباب، على ترك مجتمعاتهم من جميع أنحاء العالم والسفر إلى مناطق الصراع، لا سيما في العراق وسوريا وليبيا أيضًا بشكل متزايد. وكذلك استهداف المجندين من كل مكان وزرع ثقافة التطرف فيهم بطرق مختلفة، منها التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الأخرى في ظل التطور التكنولوجي وثورة الإنترنت.
وتماشيًا مع ذلك التطور الخطير للمنظمات الإرهابية استحدثت الدول إجراءات وقائية جديدة للحيلولة دون وصول العناصر الإرهابية إلى أراضيها كالبيانات البيومترية.
ولا تنفك تزداد أهمية البيانات البيومترية في تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنعهم من عبور الحدود،
بينما تستمر الدول في تعزيز حماية نفسها وتبادل البيانات من ساحات المعارك بين الجيش والشرطة.
تلك الاستراتيجيات قد تكون كافية لحماية البلاد من تدفق المقاتلين إلى أراضيها في حالات الاستقرار ، لكنها لا تجدي نفعًا في أماكن الصراعات والتوتر كما هو الحال في بعض مناطق الوطن العربي كالعراق مثلًا في أعقاب الغزو الأمريكي،
مرورًا بليبيا وسوريا واليمن بعد ثورات الربيع العربي وما تلاها من فوضى وانفلات أدى إلى انشغال البلاد بالشأن الداخلي كما هو الحال في جمهورية مصر العربية التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي دفعتنا لتسليط الضوء على جانب منها في هذه القصة.
فكانت البداية عندما تناولت شاشات التلفاز حوارًا هامًا
لمقدم البرامج الشهير شريف الورداني مع الدكتور سعيد بدران
رجل القانون والناشط الحقوقي الشهير
حول الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد صباح اليوم
وكانت البلاد قد تعرضت لهجوم إرهابي غادر
راح ضحيته عدد ليس بالقليل من أبناء الشعب المصري.
يبدأ المقدم الشهير برنامجه بالحديث عن الدكتور سعيد بدران
الذي كان له تواجد قوي بين المتظاهرين في ثورتي يناير، ويونيو
كما عرف دائمًا بدفاعه عن حق التظاهر السلمي
والتفاف عدد كبير من أبناء الشعب حول أراءه المتوازنة
ما بين حقوق الدولة والفرد على حد سواء
فاكتسب ثقة الجميع، وحظي بقدر كبير من المصداقية والقبول
بين شرائح الشعب المختلفة بسبب دفاعه المستمر عن الدولة
أثناء ظهوره الدائم على شاشات التلفاز،
ومناداته بتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة
بما لا يتعارض مع حقوق الفرد التي تتمثل في: حرية التنقل
والمساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة
وافتراض البراءة حتى يثبت العكس،
وحرية الفكر والدين، واحترام الرأي والتعبير السلمي،
والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات.
يقول الدكتور سعيد بدران:
حالة من الحزن الشديد تسيطر على الشارع المصري
بعد أن تناولت الشاشات خبر استشهاد عدد ليس بالقليل
من أبناء الوطن عندما طالت يد الغدر مجموعة من الأبرياء
رجالًا ونساءً وأطفالًا!!
قد يعجَبُ البعض عندما يعلم بأن الضحايا أبرياء
من الرجال والنساء والأطفال.
بينما البعض الأخر قد يرى أن ما حدث لم يكن بالأمر العجيب
فهذا المشهد حدث كثيرًا في البلدان العربية والإسلامية
منذ اندلاع الثورات.
ولكن لا نكون مبالغين عندما نقول بأن ما حدث كان صدمة
وليس مجرد حالة من الدهشة والعجب
قد سيطرت على الجميع في هذه الحادثة بالذات
لأن يد الإرهاب لم تمهل ضحاياها القليل من الوقت
حتى يفرغوا من صلاتهم!!
بل تكالبت عليهم شياطين الإنس أثناء الصلاة
فأمطروهم بوابل من الرصاص الذي لم يفرِّق بين طفل وشاب
أو شيخ حتى أغرقوا في سيل من الدماء!!
لم يكن هذا هو الاعتداء الأول على دور العبادة؛
فقد حدث من قبل في العديد من الكنائس،
عندما كان الإسلام هو المتهم الأول في تلك الحوادث،
لكن المفارقة هنا تدعونا للتساؤل:
من هو المتهم في تلك الحادثة؟
هل مازال الإسلام هو المتهم الأول في حوادث الإرهاب الأسود؟
أم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن؟
ربما تعد تلك الحادثة التي أدمت قلوب المصريين مستندًا هامًا في تبرئة الإسلام من تهمة زائفة ألصقها الغرب عن قصد بالمسلمين؛ ليضع لنفسه أسبابًا للغزو والتدخل في الشأن العربي الإسلامي.



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