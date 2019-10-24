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توك شو

جراح بمعهد الأورام: نعاني من الازدحام بالمعهد ونحتاج زيادة مساحة المكان 300%

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:24 م
صدى البلد
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توك شو
قال الأستاذ الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء، بمعهد الأورام، إن هناك معاناة بسبب الزحام داخل المعهد كاشفا أن هناك حاجة إلى ثلاثة أضعاف مساحة المعهد.

وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن معدلات زياد الأورام في مصر عبر السجل القومي للأورام من واقع مختلف المحافظات يكشف عن ارتفاع الأعداد الحالية المصابة بالأورام إلى ثلاثة أضاعف بواقع 300% بعد مرور 30 عاما.

وكشف الأستاذ الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء، بمعهد الأورام، أن عدد الحالات الحالية في مصر تتراوح ما بين 120 حالة إلى 150 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم طبيعي بالنسبة للأرقام العالمية.

وأكد استشاري جراحة أورام النساء، بمعهد الأورام، أن معهد الأورام منوط به علاج المرضي ويخرج كوادر من الأطباء ويضع خطط العلاج بالنسبة للأورام في مصر.
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