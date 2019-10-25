فتاوى تشغل الأذهان .. كيفية طواف مريض سلس البول .. ضوابط القصر والجمع في الصلاة للمعتمر .. وحكم قطع صلاة تحية المسجد للحاق بتكبيرة الإحرام

فتاوى تشغل الأذهان

ضوابط القصر والجمع في الصلاة للمعتمر

حكم صلاة الأم إذا حملت ابنها أثناءها



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.



وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطهارة ليست شرطًا لشيء من أعمال العمرة والحج إلا الطواف.



وأضاف "وسام" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " امى مريضة سلس بول ونحن ذاهبون لأداء العمرة فماذا أفعل معها حتى لا ينقض الوضوء؟"، من كان مريضًا بسلس البول عليه ان يتطهر بعد التحفظ بما يمنع من نزول النجاسة عند الطواف ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، كما هو الحكم في الصلاة.



وقالت دار الإفتاء، إن من به "سلس البول" عليه أن يتوضأ لوقت كل فرض، ويجوز له أن يطوف ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.



وأضافت دار الإفتاء، فى ردها على سؤال "كيف يكون الطواف والصلاة لمن به سلس بول؟"، أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه أثناء الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.



وأوضحت دار الإفتاء، أن مريض السلس هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.



وأكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه يجوز للمعتمر الجمع بين المغرب والعشاء قصرا أو جمعا أي يجوز الجمع بينهما فيصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات او اثنتين كل ذلك إذا كان ناويا للسفر مباشرة ، كما يجوز له ذلك مع الظهر والعصر.



وأضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: " إذا كنت ناويا للجمع أو القصر وأدركت الإمام فوجدته يصلي العشاء أربع ركعات فيجوز لك ان تصلي ركعتين وتسلم .



وقال بعض الفقهاء إنه يجوز لك أن تصلي الأربع ركعات وهذا هو المستحب.



وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في أحيان كثيرة تضطر الأم أن تحمل طفلها أثناء أدائها للصلوات، وتصلي وهي تحمله في القيام والركوع والسجود، حماية له أو خوفًا عليه.



وأضاف وسام، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشرع أجاز للمرأة

إذا كانت تصلى وإضطرت أن تحمل طفلها فلا حرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة، طالما ان حركتها فى الصلاة قليلة.



وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يكره الشروع فى صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا نبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».



وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم إذا أقيمت الصلاة للفرض والرجل يصلى تحية المسجد أو نافلة فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة »؟، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة فإن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل لحديث البخاري عن إبن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، اما إذا لم يخشى فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة.