محمود علاء في موقف محرج أمام الزملكاوية.. تعرف على السبب

تسبب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة لفريقه في مباراة جينيراسيون السنغالي التي فاز خلالها الزمالك بهدف دون رد.



فاز الزمالك على جينيراسيون السنغالي، بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب السلام، وتأهل الأبيض لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



أهدر محمود علاء ركلة جزاء في المباراة وأضاع فرصة تسجيل هدف ثان للزمالك، مما أثار غضب الجماهير ورددوا بعض الهتافات المسيئة للزمالك عقب إهدار ركلة الجزاء.



ثم تسبب محمود علاء في إصابة حارس مرمى الزمالك محمد عواد بعد تدخل عنيف معه، وخرج مصابًا وحل مكانه محمد صبحي حارس مرمى الزمالك الثالث.



وكان التشخيص المبدئي لإصابة محمد عواد تعرض تمزق في عضلات الرقبة بعد تعرضه للإصابة في رأسه وفضل الجهاز الفني استبداله لأنه لم يكن في كامل الوعي".