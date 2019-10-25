نجوم لبنان يعلنون تضامنهم مع الاحتجاجات من الميدان إلى السوشيال ميديا.. راغب علامة وإليسا ونيكول سابا فى القائمة

إليسا تدعم المظاهرات فى الشارع اللبنانى

نجوم لبنان يعلنون تضامنهم مع الاحتجاجات

الماروق: نحن في الشارع حتى تتحقق مطالب ثورة الشعب





لا صوت يعلو فوق صوت الإحتجاجات فى شتى أنحاء لبنان، بعد ما وصفته الجموع من تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية وزيادة الديون، وأعرب عدد كبير منهم عن غضبهم ليس فقط في الميادين العامة والساحات بل من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز اللبنانيين على المشاركة في الاحتجاجات.نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تدعم فيها المظاهرات التى تجرى حاليًا فى الشارع اللبنانى.وتابعت قائلة: "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين والمثقفين يللي عم يكونو الأكثرية بالشارع، وعم يحاولو يغيّرلوهن صورتن بمشكلات متفرقة.. إنتو مستقبل لبنان وإنتو الأمل يللي كلنا بدنا ياه.. قلبي بيكبر فيكن" .ونشر المخرج اللبناني سعيد الماروق صورة جديدة له اثناء مشاركته في مظاهرات لبنان المستمرة حتي الان علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام"، وعلق "سعيد علي الصورة قائلا:" نحن واقفين بالشارع حتي تتحقق مطالب ثورة الشعب".ووجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة سؤالًا هجوميًا لحسن نصر الله، رئيس حزب الله اللبناني، بسبب إبداء رأيه حول قلقه من اقالة الحكومة اللبنانية، مطالبا من الشعب اللبناني تجديد الثقة في الحكومة حال تنفيذ مطالبهم.وغرد راغب علامة قائلا: "السياسات الغبية التي مارسها اهل الحكم على عامة الشعب على مدى عقود زرعت الحقد في قلب الشعب المظلوم والمسروق والمهدور حقه".واضاف: "عندما تسمع تعابير الناس الموجوعة على شاشات التلفزة تتاكد بأن القناع سقط وان الطبقة الحاكمة سوف تدفع ثمن سياساتها الغبية .. #سقط_القناع".اما رامي عياش قال:" 10 احزاب 18 طائفة 128 نائب 28 وزير 3 رؤساء وفرص العمل للشباب في لبنان (صفر) لبنان يثور .. لبنان ينتفض".اما نادين الراسي، فكان صوتها في الشارع يعلو فوق ارائها عبر السوشيال ميديا، فظهرت في احد الفيديوهات المتدوالة وهي تقوم بحرق اطارات السيارات أثناء التظاهر وتصيح :أنا جعت" معبرة عن عدم قدرتها على دفع ايجار المسكن.كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق؛ بعد إصدار ضريبة مالية على واتساب في لبنان، وهو ما أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.