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أخبار العالم

القوات المسلحة السودانية تُنظم مهرجان الإبداع العسكري الأحد المقبل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:26 م
القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية
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أ ش أ
أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها ستنظم "مهرجان الإبداع العسكري السادس عشر"، تحت رعاية رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري، وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وأوضح الإعلام العسكري أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيحضر ختام المهرجان، الذي تنظمه الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، تحت شعار "فلتدم أنت أيها الوطن".

ويشمل المهرجان على أشكال مختلفة من الإبداع، منها الأغاني الوطنية، وإلقاء الشعر، وفنون المسرح والدراما، والقصة القصيرة.
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