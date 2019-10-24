أهم الاخبار.. بيان جديد من الحكومة بسبب الطقس.. تفاصيل لقاء السيسي وآبي أحمد.. ومقتل امام مسجد بـ8 طعنات

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 24-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
غدا أمطار كثيفة في 5 مناطق .. الحكومة تصدر 6 توجيهات للمواطنين
ناشد مجلس الوزراء المواطنين بالتزام المنازل غدًا الجُمعة لسوء الطقس إلا في حالات الضرورة القصوى والتزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة " اقرأ المزيد " .
الأرصاد لـ المواطنين: الخروج للضرورة القصوى وتوخي الحذر من طقس الغد
صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة " اقرأ المزيد ".
تفاصيل لقاء السيسي وآبي أحمد فى روسيا
أفادت القناة الأولى للتليفزيون المصري، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الأثيوبي بإقامة سد النهضة" اقرأ المزيد ".
الزمالك إلى دور المجموعات بفوز صعب على جينيراسيون فوت 1-0 .. فيديو
تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات " اقرأ المزيد ".
رئاسة ترامب في خطر.. تعرف على السبب
نشر موقع "ذي هيل" الأمريكي، مقالًا يتحدث عن رئاسة دونالد ترامب، مؤكدا أنها في خطر مهلك، بسبب الانفجار الذي حدث من داخل الكونجرس وخارجه " اقرأ المزيد ".
تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت " اقرأ المزيد ".
ماكرون يثير الجدل بسبب الحجاب
رغم دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتواصل عن ارتداء الحجاب في البلاد، إلا أنه أثار جدلًا جديدًا بشأنه، وذلك خلال تعليقه على تصريحات وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان، اللذين طالبا بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة " اقرأ المزيد ".
سائق يقتل إمام مسجد طعنا في الجيزة بسبب خلافات الجيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل إمام مسجد بمنطقة البدرشين، بسبب خلافات الجيرة" اقرأ المزيد ".
غدا أمطار كثيفة في 5 مناطق .. الحكومة تصدر 6 توجيهات للمواطنين
ناشد مجلس الوزراء المواطنين بالتزام المنازل غدًا الجُمعة لسوء الطقس إلا في حالات الضرورة القصوى والتزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة " اقرأ المزيد " .
الأرصاد لـ المواطنين: الخروج للضرورة القصوى وتوخي الحذر من طقس الغد
صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة " اقرأ المزيد ".
تفاصيل لقاء السيسي وآبي أحمد فى روسيا
أفادت القناة الأولى للتليفزيون المصري، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الأثيوبي بإقامة سد النهضة" اقرأ المزيد ".
الزمالك إلى دور المجموعات بفوز صعب على جينيراسيون فوت 1-0 .. فيديو
تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات " اقرأ المزيد ".
رئاسة ترامب في خطر.. تعرف على السبب
نشر موقع "ذي هيل" الأمريكي، مقالًا يتحدث عن رئاسة دونالد ترامب، مؤكدا أنها في خطر مهلك، بسبب الانفجار الذي حدث من داخل الكونجرس وخارجه " اقرأ المزيد ".
تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت " اقرأ المزيد ".
ماكرون يثير الجدل بسبب الحجاب
رغم دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتواصل عن ارتداء الحجاب في البلاد، إلا أنه أثار جدلًا جديدًا بشأنه، وذلك خلال تعليقه على تصريحات وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان، اللذين طالبا بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة " اقرأ المزيد ".
سائق يقتل إمام مسجد طعنا في الجيزة بسبب خلافات الجيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل إمام مسجد بمنطقة البدرشين، بسبب خلافات الجيرة" اقرأ المزيد ".