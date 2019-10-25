حملة جنة بالأزهر: التأديب مطلوب في تربية الأطفال ولكن بقدر وعقل.. فيديو وصور

قال الشيخ محمود الهواري، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف، إن التأديب مطلوب في تربية الأطفال ولكن بقدر وعقل وبشكل يوصل الطفل لسلوك صحيح ولا يشوه نفسيته، ولا يصل لمرحلة التعذيب والانتقام.



وأضاف الهواري، في ندوة بموقع "صدى البلد"، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتي أطفال جعفر بن أبي طالب بعد استشهاد والدهم في الغزو، وحمل الأطفال وطبطب عليهم وطمأنهم لعدم تأثرهم بوفاة أبيهم وأكد لأمهم أنه سيكون وليهم في الدنيا والأخرة ولن يجعلهعم شكون من شئ أبدا.



وأشار إلى أن هذا المشهد النبوي مع هؤلاء الأطفال هو درس كبير في الحياة وتربية الأطفال والإشفاق على الأخرين ، من حرص النبي على تحسين نفسية الأطفال في هذا السن الصغير ويبعد عنهم التأثر بأمور الحياة وكذلك وقوف النبي بجانب أمهم وعدم تأثرها بالفقر والإنفاق على أولادها.



وأشار إلى أن هذه الحالة نريد أن نتأثر بها في التعامل مع أطفالنا وألا نقارنهم بغيرهم في الدراسة ولا نهددهم أبدا بالضرب أو الأذى إن لم يحصلوا على درجة معينة في الامتحانات.