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مرأة

أكلة السعوديين.. فوائد غير متوقعة للحم الغنم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
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ريهام قدري
الكبسة السعودى هى وجبة سعودية انتشرت بشكل كبير فى جميع أنحاء الوطن العربى. وتحتوى على الأرز البسمتى واللحم.. لذلك يمكن ان تتعرف فوائد لحم الغنم او (اللحم الضانى).

الفوائد الصحية للحم الغنم :
يحتوى لحم الغنم على فتيامينات هامة لجسم الانسان بشكل عام وخاصة لحم الضأن حيث يحتوي على 54% مواد بروتينية.

ومن مميزات لحم الغنم أن كل مائة جرام منه تمنح الجسم طاقة حرارية تقدر بـ 123 سعرًا حراريًّا.

تتراوح مدة الهضم بين 3 – 4 ساعات فقط بحسب طريقة الطهي ونوع اللحم.

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