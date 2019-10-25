صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

في واقعة لا تتكرر كل يوم، عثر صياد تايلاندي مفلس على كتلة من "قيء الحوت" بالصدفة أثناء سيره على أحد الشواطئ في مقاطعة "سورات ثاني" الواقعة جنوب تايلاند، في وقت سابق من العام الجاري، وكانت المفاجأة أنه اكتشف في وقت لاحق أن قيمة هذه الكتلة، التي لم يكن يدري ماهيتها في البداية، يمكن أن تصل إلى حوالي 320 ألف دولار أمريكي.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أنه بالرغم من أن الصياد "جومروس ثياكوت"، البالغ من العمر 55 عامًا، لم يكن متأكدًا في البداية من ماهية الكتلة التي عثر عليها، إلا أنه قرر الاحتفاظ بها، وواصل أداء عمله بشكل طبيعي.



وطلب الصياد في أعقاب ذلك من أحد جيرانه أن يساعده على تفقد هذه الكتلة وتحديد ماهيتها، لكن دون جدوى.



وفي السياق ذاته، ذكر تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية حول الواقعة، أن الصياد احتفظ بالكتلة لبعض الوقت، قبل أن يقرر في نهاية المطاف التواصل مع السلطات الحكومية من أجل معاينتها وفحصها بشكل دقيق.



وبالفعل قام مسئولون بزيارته في منزله يوم الثلاثاء الماضي، وأكدوا أن الكتلة الشمعية التي وجدها هي عبارة عن "قيء حوت العنبر"، والمعروف أيضًا باسم "العنبر"، ومن الممكن أن تصل قيمتها إلى 320 ألف دولار.



وأشارت "ديلي ميل" إلى أن المختصين أكدوا أن الكتلة تحتوي على أكثر من 80% من العنبر. ومن جانبه، أكد "ثياكوت" على أنه سيقوم ببيع هذه الكتلة بدون شك.