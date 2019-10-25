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رياضة

حسن حمدي يسجل والملواني سوبر هاتريك.. شباب كليوباترا يفوز على البدرشين 6-1

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
حقق فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا فوزه الخامس على التوالي في التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات، على حساب فريق البدرشين بستة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الخامسة.

سجل حسن حمدي الهدف الاول في الدقيقة ٨، واضاف سعيد كمال الهدف الثاني في الدقيقة ١٢، ونجح علي الملواني في تسجيل ٤ أهداف سوبر هاتريك في الدقائق ٤٠ و ٦٠ و ٦٤ و ٧٦. بهذه النتيجة رفع فريق الشباب رصيده إلى ١٥ نقطة، بعد أن حصد العلامة الكاملة، ويتصدر التصفيات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ١٩٩٩، من محمد سعيد مدير فني وعاطف يوسف مدرب عام وعلي يحيى مدربا لحراس المرمى، والإداري احمد رجب وأخصائي العلاج عبد الستار يحيى، ويترأس القطاع العميد شامل دراز، الذي يعمل تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.‎
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