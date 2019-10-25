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توك شو

شاهد تعليق والد الطفل المحرر من الخطف في أبو كبير

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
الطفل أدهم المحرر
الطفل أدهم المحرر من الخطف
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قال علاء خليل والد الطفل المحرر من الخطف إن ابني تعرض للخطف في السابعة صباحًا أثناء ذهابه للمدرسة مع ابن عمه، لافتًا إلى أنه ضرب ابن عمه في يده وهو ماسك إيده ومن ثم وضعوه في سيارة ملاكي.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر" المُذاع على قناة " إم بي سي مصر" إن ابن عمه جاء وأبلغنا بأن أدهم اختطف وبعدها ذهبت على مركز شرطة أبو كبير وتم التعامل مع الوضع بجدية.

وتابع قائلًا :"تاني يوم الساعة 4 الفجر طلبوا مني فدية 2 مليون وكانت اجهزة الأمن وضعت الخط تحت المراقب وبعد تلقيه أول مكالمة ذهبت إلى المركز للإبلاغ وتعاملوا مع الوضع" .

وأردف علاء خليل قلائلًا "ابني رجع بعد خامس أيام من الواقعة بعد تعاون أجهز الأمن و الخاطفين هددوا بقتله وخطف شقيه الثاني".
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