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مرأة

بـ شعر مبلل ونظارة غريبة.. أسماء أبو اليزيد تبهر جمهورها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة جديدة

وظهرت أسماء أبو اليزيد، بها ببلوزة من الكاروهات بأكمام طويلة باللون الأبيض والأسود، وبتفصيلة قديمة وأنيقة تبرز عن رشاقتها وجمالها، ورفعت جزء من شعرها، وتركت مجموعة من الخصلات تتطاير بين كتفيها بطريقة رائعة

وأعتمدت أسماء أبو اليزيد، على الميكاب باللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمر

وأرتدت نظارة كبيرة باللون الذهبى تتناسب مع ملامح وجهها كأسسوارات لأطلالتها الناعمة

وجاءت تعليقات الجمهور.. حلاوة .. نيولوك جديد

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A post shared by Asma Abulyazeid أسماءأبواليزيد (@asma.abulyazeid) on

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