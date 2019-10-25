بـ شعر مبلل ونظارة غريبة.. أسماء أبو اليزيد تبهر جمهورها

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة جديدةوظهرت أسماء أبو اليزيد، بها ببلوزة من الكاروهات بأكمام طويلة باللون الأبيض والأسود، وبتفصيلة قديمة وأنيقة تبرز عن رشاقتها وجمالها، ورفعت جزء من شعرها، وتركت مجموعة من الخصلات تتطاير بين كتفيها بطريقة رائعةوأعتمدت أسماء أبو اليزيد، على الميكاب باللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاة باللون الأحمروأرتدت نظارة كبيرة باللون الذهبى تتناسب مع ملامح وجهها كأسسوارات لأطلالتها الناعمةوجاءت تعليقات الجمهور.. حلاوة .. نيولوك جديد