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أخبار البلد

عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: سوتشي روسيا.. لقاء الشراكة العادلة والمواقف الواضحة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:32 م
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية
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صدى البلد
كتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، مقالا هاما من سوتشي تحت عنوان في سوتشي روسيا _ إفريقيا، قمة الامن والسلام والتنمية ..لقاء الشراكة العادلة والمواقف الواضحة.

وخلال مقاله، قال توفيق، انه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهناك سياسات وتوجهات جديدة ونجاحات ملحوظة ،ودفع القارة السمراء إلى السلام والتنمية بدلا من النزاعات التي تزيد من معاناة الشعوب.

وأكد أن التشخيص الدقيق للحالة الإفريقية، أكد أن جذور المشاكل والمعاناة تعود إلى أمرين مهمين، الأول انتشار الصراعات والنزاعات والحروب ، والثاني الاستغلال والاستفادة الأحادية من جانب القوى الكبرى للموارد والثروات الإفريقية .

ومن أبرز العناوين التي تضمنها المقال، إسكات البنادق ومواجهة الإرهاب أساس عملية التنمية الإفريقية، تحصين الدول بعد إيقاف النزاعات ورفع المعاناة عن الشعوب ، أجندة الاتحاد الإفريقي برئاسة السيسي تضم مفاهيم وقضايا جديدة لم تعرفها القارة من قبل .

وأيضا تناول المقال مجموعة من البنود الهامة، منها: القمة المصرية الاثيوبية وضعت النقاط فوق الحروف وفوتت الفرصة على المتربصين ..اتفاق على بناء السد دون إلحاق أي ضرر بحصة مصر.
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