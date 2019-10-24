بعد تحذير الحكومة .. رفع درجة الاستعداد القصوى في فروع مياه الغربية .. صور

أصدر المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، تعليماته لرؤساء ومديرى فروع الشركة على مستوى مراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك حتى نهاية غد الجمعة، لمواجهة طوارئ الطقس والأمطار.



وشدد رئيس الشركة، على رؤساء الفروع، التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، وتوزيع سيارات الكسح في أماكن تجمعات المياه من الآن ، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفورى لشفط المياه الناتجة من الأمطار، نظرا لتوقعات الأرصاد بتعرض منطقة الدلتا لموجة شديدة خلال الـ 48 ساعة القادمة.



وكانت محافظة الغربية، تعرضت على مدار يومى الأربعاء والخميس، لسقوط أمطار غزيرة ، أدت إلى تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات، وتم الدفع بسيارات الشركة ومجالس المدن لشفط وكسح المياه من الطرق والشوارع.



