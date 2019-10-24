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توك شو

عميد معهد الأورام: نستقبل 250 ألف مريض سنويا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يطلق عليه «معهد الغلابة» كونه يعالج جميع الحالات بالمجان ولذلك يوجد به زحام مستمر.

وتابع أبو القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المعهد يستقبل سنويا في المتوسط 250 ألف مريض سنويا من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه بدون مرتبات العاملين في المعهد مؤكدا أنه لا توجد «واسطه» في تلقى العلاج.

وأضاف ابو القاسم أن متوسط علاج مريض السرطان في المعهد تتراوح ما بين 500 ألف جنيه وحالات علاج سرطان الثدي تتكلف 200 ألف جنيه في العام، وحالات أخرى تتكلف 80 ألف جنيه سنويا.

واستطرد عميد المعهد القومي للأورام، أنه هناك حالات يتم علاجها بالمجان وأخرى يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أنه يتم الاعتماد على التبرعات.

واردف أن زيادة أعداد مرضى السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان من خلال النسبة والتناسب بين عدد المرضى وعدد السكان، فضلا عن تحسن طرق الكشف عن طريق التشخيص مما زاد من اكتشاف الحالات، والأمر الثالث زيادة الأجهزة التي تحسن من طرق اكتشاف السرطان.
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