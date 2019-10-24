بعد بكائها على الهواء.. 4 معلومات عن زوجة عمرو محمود ياسين وقصة حب الثانوية

تأثرت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، ببكاء زوجها على الهواء، وذلك بسبب عرض صورة لوالدها المتوفى، وهو المقطع الذى لاقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن زوجها بدأ فى البكاء هو الآخر، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها.



1- مذيعة بقناة نايل دراما، وقد سبق وأن عملت فى قناة المحور.



2- خريجة آداب قسم لغة إنجليزية.



3- جمعتها قصة حب بزوجها عمرو محمود ياسين خلال فترة الدراسة الثانوية.



4- الزيجة أسفرت عن إنجاب طفلين.

