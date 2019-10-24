حكم الشرع في الوسواس بشأن ألفاظ الطلاق.. الإفتاء ترد

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالي نهى عن أن يكون الإنسان مصابا بالوسواس في كل أمور حياته فالمسلم كلما كان مقبلا على ذكر الله كلما ضعف هاجس الوسواس على نفسه.



وأضاف وسام، في فيديو له، أنه لا ينبغي الالتفات إلى الوسواس سواء في الزواج أو الطلاق والحلف علي الزوجة والشك في طلاقها وما إلى ذلك فهي نوع من الإهتزاز.



صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

حديث ضعيف لكن لا ينبغي للإنسان أن يهدم الأسرة ويفك هذا الميثاق الغليظ لأتفه سبب، ولكن الطلاق فيه مضار على الزوجة وعلى الأبناء، سماه الله ميثاقًا غليظًا حتى ينتبه الناس إلى التمسك به وعدم فك هذا الميثاق وإنهاء الحياة لأتفه الأسباب.



أسباب الطلاق

وقالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن أحد أهم أسباب الطلاق، هو تعامل الميديا وطرح القضايا المجتمعية بصورة لا تساعد على الحل على الشاشات.



وأضافت، في لقائها على الفضائية المصرية، أن الشباب ليس لديهم وعي بما يعرض عليهم من أعمال، ويأخذ القضايا بصورة معممة ولا يدري أنها خاصة بحالة محددة، فيبدأ التقليد الأعمى لما يراه على الشاشات فتظن الفتاة أنها بعد الطلاق ستعيش بحرية أكثر وتكون حياتها أفضل بعد الطلاق.



وأشارت إلى أنه لا يوجد وعي ديني للأسباب الحقيقة التي شرع لها الزواج وكذلك غياب ثقافة الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة ، منوهة أنه ينبغي على كل طرف أن يؤدي واجباته أولا ووقتها سيحصل على حقوقه بالتبعية بدون مطالبة.



وتابع: حينما ننظر للأمور السلبية، ننظر إليه من وجهة نظر شرعية، فالمرأة المطلقة مثلا ينبغي أن ننظر إليها بشكل سلبي فالإسلام احترم المرأة في كل حالاتها، وهذه النظرة المجتمعية للمطلقة بدأت تتحسن وتتحول بشكل إيجابي.



وشددت على أن الإنسان لا يلجأ للطلاق إلا في أضيق الحلول فالله أحله ولكنه اعتبره أبغض الحلال.