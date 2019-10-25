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حوادث

حبس عاطل لحيازته 3 كيلو من مخدر الفودو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته 3 كيلو من مخدر الفودو.

وأشارت التحقيقات إلى أن قوات الأمن بإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، القت القبض على عاطل، سبق اتهامه فى 21 قضية، آخرها "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعثرت بحوزته على ٣ كيلو من الفودو المخدر، ومبلغ مالي 195 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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