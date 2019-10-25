حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 25- 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 25 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويتعزز تفاؤلك ويحمل إليك هذا اليوم بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية، وحرية التعبير والطلاقة والشجاعة.

عاطفيًا: تتراجع المعنويات في هذا اليوم المعاكس والسلبي، وتتعكر الاجواء وتقع على عاتقك مسؤولية كبيرة، تجنب تحوير الحقائق أو تزويرها.

صحيًا: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لا تقلق ستتكيف معها في الأيام المقبلة.



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتحسن أحوالك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.

عاطفيًا: لا بأس من المبادرة إلى استماع الاعتذار من الشريف وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب.

صحيًا: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، واستمر بممارسة نشاطاتك المفضلة .



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تعاني تراجعًا في المعنويات والارباح والحيوية، وقد تفشل اعمالك في حصد النجاح، وربما تخيب آمالك بسبب تأجيل أو إلغاء في اللحظة الأخيرة، لا تجازف بسلامتك.

عاطفيًا: إحذر عزيزي التسرّع في اطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ أيضًا بعين الاعتبار ان جوّك الخاص ليس صافيًا، وبالتالي فانت أيضًا مصدر للمشاكل والتجاذبات السلبية.

صحيًا: عليك اتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر، والعمل على الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، فأنت تقع تحت ضغط كبير.





حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: الحديث المتواصل عن القضايا المالية يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصًا أنك تمر بيوم غير مستقرة ماديًا.

عاطفيًا: عليك مراعاة مشاعر الشريك إلى أقصة حد، لأن قضية حساسة تقلقه وتبقيه متوترًا وقلقًا على المصير.

صحيًا: قد تسمع خبرًا محزنًا يقلق راحتك ويقض مضجعك ويحرمك النوم، ويسبب لك صداعًا حادًا .



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتعزز شعبيتك وجاذبيتك ويزيدك جمالًا وفنًا وسحرًا، وتتاح لك فرص استثنائية، ربما تبتكر جديدًا وتبدو مبدعًا وتحقق النجاح.

عاطفيًا: طاقتك على استيعاب حاجات الحبيب كبيرة، فهذه فرصتك المناسبة للإصغاء له والاهتمام به، اسعَ لإرضائه فلن تندم.

صحيًا: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، فتقرّر التخفيف من العمل الإضافي قدر المستطاع.





حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية

عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكنّ الصورة النهائية لم تتوضح بعد، تمهل بعض الشيء وادرس الأمور برويّة

صحيًا: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير مرتاحًا



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: يكون هذا اليوم أكثر وعدًا، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار

عاطفيًا: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك

صحيًا: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسيًا





حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافيًا عنك

عاطفيًا: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقًا ثمن مغامراتك معه

صحيًا: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسيًا





حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: ينشأ نزاع يتعلق بمستحقات مالية تحتاج إلى تسوية، لكن مساعدة فلكية قد تطرأ فيرتاح البال وتجد مخرجًا لبعض المشاكل

عاطفيًا: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل.

عاطفيًا: تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك.

صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.





حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن إحذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير.

عاطفيًا: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.

صحيًا: لا تجازف بسلامتك انت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.



حظك اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك.

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.

صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.

