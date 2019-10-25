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حوادث

حبس محاسب بالنزهة يتاجر في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
حبس محاسب
حبس محاسب
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس محاسب 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازتة عملات أجنبية للاتجار بها فى السوق السوداء.

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط محاسب عثر بحوزته على عملات أجنبية للاتجار بها فى السوق السوداء.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى والمعين خدمة تأمين عقارات محور جوزيف تيتو ـ بالنزهة أسفل كوبري المشاة، تمكنوا من ضبط محاسب حال استقلاله سيارة وبحوزته مبلغ مالي 15.675 ألف دولار أمريكي ومبلغ مالي 200 يورو ومبلغ مالي 344.900 ألف جنيه مصري.

اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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