أول صور من حفل زفاف الإعلامية بوسى الطيار

تم منذ قليل عقد قران الإعلامية بوسى الطيار ، على رجل الأعمال أحمد سعد صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان، بحضور عائلى وعدد من المقربين والأصدقاء.





عقد حفل الزفاف فى احدى الفيلات بالقاهرة الكبرى وحضر الحفل الكثير من الفنانين والإعلاميين منهم عمرو رمزى، لمياء فهمى عبد الحميد ، دعاء عامر .



جدير. بالذكر أن بوسى الطيار سبق وقدمت العديد من البرامج على أكثر من قناة، إلا أن آخرها وأبرزها كان "إزى الصحة" على قناة النهار.