تيسيرات جديدة .. شمال سيناء تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تقديم مزيد من التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع، حيث إنهم من الفئات المحتاجة لكل رعاية من الجميع، كما تم استثناء العاملين منهم في مختلف المصالح الحكومية لمدة ساعة في الحضور صباحا وساعة أخرى في الانصراف بعد الظهر.



وأكد المحافظ، إنشاء مكاتب لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة الجهات لتسهيل حصولهم على الخدمات اللازمة وتيسير التعامل معهم و، إلى جانب إنشاء مداخل ومخارج خاصة بهم في كل الجهات من المنشآت العامة ومرافق الخدمات.



وللتأكد من نوع الإعاقة ونسب العجز، فإنه سيتم إعادة فحص شهادات الإعاقة الممنوحة لذوى الإعاقة حتى يمكن توفير الخدمة للمستحقين الحقيقيين وعدم استغلال ذلك لمصالح شخصية.



كما سيتم إنشاء مشروع الصندوق الدوار لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مجمع مدارس التربية الخاصة، والذي يضم مشروعات خياطة ونجارة لمدرسة الأمل للصم ومشروع تربية الدواجن الفكري ومشروع الخرز والخوص للنور للمكفوفين.



ووجه المحافظ، بترشيح موظفين من كل جهة للتدريب على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب إعداد مسابقة سنوية باسم "مسابقة المعاق المثالي" لاختيار المثاليين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتكريمهم.



وأعلن إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ضم.45 طالبا وطالبة من المعاقين في برنامج الرحلات القومية الترفيهية ، إلى جانب إدراج 300 شاب وفتاة من ذوى الإعاقة في البرنامج القومي أهل مصر.

